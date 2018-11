Aprovada a concessão de cidadania piauiense ao ex-ministro Edison Lobão

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária de hoje(13), a concessão do título de cidadão piauiense ao ex-ministro de Minas e Energia, senador Edison Lobão (MDB-MA), de acordo com Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo deputado Zé Santana (MDB). A proposição recebeu 18 votos favoráveis dos 19 parlamentares presentes à sessão. Um deputado absteve de votar.

O Projeto de Decreto Legislativo recebeu parecer favorável do deputado Rubem Martins (PSB), que foi o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. A honraria será concedida ao senador do Maranhão pelos relevantes serviços prestados ao Piauí, principalmente no exercício das atividades de ministro de Minas e Energia nos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do PT.

Edison Lobão é jornalista, foi governador do Maranhão no período de 1991 a 1994 e, no Senado Federal, ocupa a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel