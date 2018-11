Aprovação de auditoria em hospital de Floriano gera polêmica entre governistas

Dois requerimentos apresentados pelo deputado Gustavo Neiva (PSB) foram lidos e entraram para votação na sessão plenária desta terça-feira (13) e geraram polêmica na Casa. O primeiro, que solicita a presença do Secretário Estadual de Saúde na Comissão de Saúde para esclarecer a situação da saúde pública no Estado. Já o segundo, requereu do Tribunal de Contas do Estado uma auditoria do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

As duas matérias questionam as condições de atendimento nos hospitais estaduais e também um vídeo divulgado nas redes sociais durante o final de semana que mostra pacientes em macas e colchões improvisados no chão do Hospital Regional Tibério Nunes. As imagens mostram dezenas de pessoas enfileiradas, sendo atendidas no corredor.

As matérias geram polêmica durante a sessão, com o encaminhamento do líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT), solicitando a rejeição pela bancada, do requerimento que solicita a autoria pelo TCE no Hospital Regional Tibério Nunes.

“Com a presença do Secretário de Saúde nós temos a oportunidade de dirimir dúvidas não só do Hospital Tibério Nunes, mas também de todos os hospitais do Estado. Portanto a nossa orientação é a votação contrária desse requerimento que diz respeito à auditoria no Hospital Tibério Nunes”, disse Francisco Limma.

“Nós estamos tratando de um assunto que não pode esperar, que é a saúde pública do Estado. Principalmente esses dias, quando tivemos externado como anda a situação da nossa saúde, com a divulgação de um vídeo do Hospital Tibério Nunes, o que nos deixa estarrecidos. Não podemos deixar de debater esse assunto e nem deixar uma auditoria naquele Hospital para depois”, disse o deputado proponente, Gustavo Neiva.

As matérias entraram para votação e foram aprovadas por unanimidade dos presentes.

Questionamento – o deputado Francisco Limma questionou a votação do requerimento que solicita do Tribunal de Contas do Estado uma auditoria do Hospital Regional Tibério Nunes, argumentando que o Presidente da Casa não deu oportunidade para encaminhamento da votação. “A forma como foi condizida a votação não nos deu a oportunidade do contraditório. O senhor Presidente colocou em votação um requerimento que estava sendo discutido sem dar oportunidade para o o líder encaminhar a votação. Então não posso aceitar”, questionou Limma.

Em resposta, o presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB) disse que chamou o líder do Governo, mostrou os dois requerimentos e que todas as oportunidades foram dadas, além disso que a sessão está gravada.

Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel