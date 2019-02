Apresentados 11 requerimentos para obras e sessão especial

Onze requerimentos foram apresentados pelos parlamentares estaduais no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(7), incluindo pedidos de obras ao Governo do Estado e a realização de sessão solene em homenagem à mulher. O deputado Franzé Silva (PT) requereu ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens do Piauí (DER-PI) e ao prefeito Firmino Filho, respectivamente, a construção de uma ponte na zona rural de Valença e a denominação de Deputada Francisca Trindade para a ponte que será construída sobre o rio Poty ligando o bairro Água Mineral ao campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina.





A deputada Teresa Britto (PV) apresentou requerimentos solicitando a realização pela Assembleia Legislativa de sessões solenes nos dias 11 de março e 20 de março, às 10 horas, no plenário da Casa, pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher e em homenagem à Campanha da Fraternidade de 2019 da Igreja Católica.

O deputado Oliveira Neto (PPS) pediu ao Governo do Estado a recuperação da PI-112 no trecho entre Teresina e Porto, no Norte do Piauí. O deputado Georgiano Neto (PSD) solicitou ao Governo do Estado a recuperação da PI-454 entre os municípios de Bocaína e São João da Canabrava.



Por sua vez, o deputado Francisco Costa (PT) requereu ao DER-PI a recuperação da PI-217 nos trechos entre os municípios de São José do Peixe e São Miguel de Fidalgo e entre o município de São Francisco do Piauí e a BR-230. Ele solicitou ainda informações ao Tribunal Regional do Trabalho do Piauí sobre a situação da Vara do Trabalho de Uruçuí.



O deputado José Lavor Nery, o Nerinho (PTB), requereu o envio de voto de pesar aos familiares do senhor Sebastião Lavor de Lima, que faleceu no dia 4 de janeiro passado. O deputado Franzé Silva, também, apresentou requerimento solicitando ao Governo do Estado a reforma da Unidade Escolar Antônio Vasconcelos situada no município de Riacho Frio.







J. Barro - Edição: Katya D'Angelles