Apresentador e servidor da Alepi recebem título de cidadão piauiense

O apresentador do Programa de TV 100% Forró, José Eudes Ribeiro Machado, e o servidor da Assembleia Legislativa, Valdir Neves de Oliveira, que nasceram no Ceará e no Maranhão, respectivamente, receberam hoje(21), em sessão solene, o título de cidadão piauiense concedido através de Decretos Legislativos propostos pelo deputado Francis Lopes (PRP). Dezenas de servidores da Alepi e amigos dos homenageados lotaram o plenário da Assembleia.





O deputado Evaldo Gomes (PTC), que abriu a sessão solene, convidou para a mesa de honra o procurador José Araujo Ribeiro, o ex-prefeito de Floresta do Piauí, Avelar Lopes, as servidoras da Assembleia Legislativa, Graça Monteiro, Linete Andrade e Maria da Natividade Viana, e familiares dos homenageados que foram conduzidos ao plenário pelos deputados Francis Lopes e Ismar Marques (PSB).





Após a execução do Hino do Piauí, Francis Lopes disse que, como apresentador de TV, Eudes Ribeiro tem divulgado a cultura nordestina e piauiense, valorizando os artistas da terra. Ele afirmou que Eudes Ribeiro foi vendedor de café e segurança de eventos culturais até se tornar apresentador de um programa que se identifica com os valores do Piauí. Um vídeo mostrando imagens do Programa 100% Forró foi apresentado em seguida.





Em relação ao servidor da Alepi, Valdir Neves de Oliveira, o parlamentar do PRP declarou que ele trabalha há 37 anos no Poder Legislativo, onde é amigo de todos, tendo começado no serviço de limpeza e atualmente integra a cantina da Casa. “O senhor Valdir exerce suas atividades com zelo e todos gostam dele, por isso muitos me pediram para propor que esta Casa o homenageasse com o título de cidadão piauiense”, assinalou ele.





Ao falar em nome dos funcionários da Alepi, Graça Monteiro destacou as qualidades do senhor Valdir Neves, afirmando que “ele é uma pessoa maravilhosa, simples e humilde que trata muito bem a todos, por isso merece essa homenagem”.





O apresentador Eudes Ribeiro disse que “estou grato ao meu amigo, deputado Francis Lopes, pela homenagem que recebo neste momento” e que o Programa 100% Forró tem a proposta de valorizar a cultura piauiense. Ele afirmou que o programa levou o nome do Piauí a todo o Brasil e pediu aos parlamentares estaduais que procurem dar mais atenção às pessoas que precisam de ajuda.





Ao falar na sessão solene, Valdir Neves disse que a homenagem representava um momento ímpar em sua vida e que a partir de agora se sente um verdadeiro piauiense. Ele assinalou que mora em Timon, no Maranhão, mas que trabalha há mais de 30 anos em Teresina, por isso a capital do Piauí tem um lugar especial em seu coração.





Valdir Neves agradeceu a homenagem ao deputado Francis Lopes, aos familiares e a todos que contribuíram para recebê-la. Após a sessão solene, os presentes participaram de um coquetel no Salão Nobre Deputada Francisca Trindade, onde os homenageados receberam os cumprimentos.

