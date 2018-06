Apresentado projeto de lei que instala placas de braille nas estações rodoviárias estaduais

O Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de placas de braille com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro de viagem nas estações rodoviárias do estado do Piauí, foi apresentado na sessão desta terça-feira (05) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) pelo deputado Rubem Martins (PSB). O projeto foi apenas lido.





Nos artigos citados diz que: É obrigatória a instalação de placas de Braille, com a relação das linhas de ônibus e seu roteiro de viagem, assim como de mapa tátil, nas estações de ônibus, em todo o estado do Piauí, pra direcionamento e orientação de pessoas com deficiência visual; As placas escritas em Braille atenderão aos requisitos da lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei Federal de número 13.146/2015; O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator as seguintes penalidades: multa de mil reais; no caso da reincidência, a multa será aplicada em dobro; o Poder Executivo regulamentará a presente Lei; as despesas recorrentes desta Lei correrão por conta das verbas orçamentárias, vigentes ou suplementadas se necessário; e por último, Esta Lei deverá entrar em vigor na data de sua publicação.





O parlamentar explica que a proposição é de grande relevância, no sentido de promover a inclusão social no elenco de matérias de competência do Estado, uma vez que estipula normas de acessibilidade e direito das pessoas com deficiência, preconizado no Estatuto da Pessoa com Deficiência.





“Vale ressaltar que, atualmente, as pessoas com deficiência visual, tem de socorrer da ajuda de outras pessoas, para se informarem sobre o itinerário e linhas de ônibus, o que lhes causa inúmeros constrangimentos”, acrescenta o deputado Rubem Martins.





O deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou requerimento, lido, nesta manhã de terça-feira (05) solicitando a realização de uma audiência pública junto à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para discutir as Mensagens de número 31 e 32, que “Altera dispositivos da Lei 5.459; o Projeto de Lei que “revoga a Lei 5.949; bem como de outras Leis.





Para a audiência pública, com data a ser marcada, devem ser convidados, o secretário de Segurança Pública, o comandante do Corpo de Bombeiros, o presidente da associação dos bombeiros, o presidente da associação dos oficiais, o presidente da Federal Nacional de Entidades de Oficiais Militares, o secretário de Governo, a vice-governadora do estado do Piauí, o vereador R. Silva e o ex-secretário de Segurança do Estado, Fábio Abreu.





O deputado Nerinho (PTB) também solicitou uma audiência pública, perante a Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, a ser realizada no dia 20 de junho de 2018, a partir das 9 horas, na sala da comissão de Constituição e Justiça. O deputado justificou que o objetivo da audiência pública é para discutir e deliberar sobre a Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno