Apresentada proposta de Política Estadual de Prevenção à Criminalidade

A implantação de uma Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade começou a ser analisada pela Assembleia Legislativa com base em Indicativo de Projeto de Lei do deputado Rubem Martins (PSB) lido no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(4). A proposição será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.



De acordo com a proposição, o Governo do Estado deve adotar medidas com o objetivo de reduzir a criminalidade e a violência no Estado, bem como de cooperar com a diminuição do encarceramento e da reincidência pelos detentos na prática de atos ilícitos através de ações de proteção social. O deputado Fábio Xavier (PR) apresentou Projeto de Decreto Legislativo concedendo título de cidadão piauiense ao senhor Benedito Gonçalves.





Os deputados Evaldo Gomes (PTC) e Severo Eulálio (MDB) apresentaram requerimentos solicitando ao Governo do Estado, respectivamente, a implantação de quebra-molas no Km-6 da rodovia PI-242 entre Santo Inácio do Piauí e Wall Ferraz e o reforço do policiamento ostensivo no município de Inhuma visando garantir maior segurança à população.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles