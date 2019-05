Após visita a hospitais, Comissão de Saúde vai encaminhar relatório ao MP

Em visita ao Hospital Justino Luz, em Picos, nesta segunda-feira (27), os deputados estaduais Teresa Britto (PV), Lucy Soares (PP), Gustavo Neiva (PSB) e Francisco Costa (PT) constataram a paralisação de quatro obras nas dependências do centro de saúde.

Estão paradas as obras da segunda etapa da urgência, das alas A (obstétrica) e B (clínica médica) e do Centro de Partos Normais. O hospital também tem déficit orçamentário de R$ 600 mil por mês para custeio.

Segundo a presidente da Comissão, deputada Teresa Britto, durante a vistoria, foram encontrados problemas de higienização, infraestrutura, superlotação e atraso de três meses nos salários de terceirizados e contratados.

"Esse hospital parece uma estribaria em alguns setores, algo realmente chocante e que reflete um total descaso do Governo do Estado com a Saúde pública. Vamos alertar todas as autoridades e ampliar essa fiscalização não só em Picos, mas em todos os hospitais regionais", comenta a deputada Teresa Britto, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí

Nesta segunda-feira (27), os deputados também visitaram o Hospital Tibério Nunes, em Floriano. A Comissão de Saúde da Assembleia irá elaborar um relatório sobre os problemas encontrados nos dois hospitais para encaminhar aos gestores e ao Ministério Público.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles