Ampliação de leitos hospitalares é aprovada durante audiência pública

A deputada Teresa Britto (PV) repercutiu da tribuna a realização hoje (22) de audiência pública para debater a regulação de leitos em hospitais de alta complexidade do Estado. A oradora disse que um dos encaminhamentos da reunião foi no sentido de que seja ampliado o número de leitos visando reduzir o tempo de atendimento dos pacientes que precisam fazer cirurgias e que, atualmente, chega a mais de 60 dias.

Teresa Britto afirmou que a audiência pública contou com a participação do secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, de diretores de hospitais, profissionais da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (Sus), assinalando que foi de grande importância porque permitiu debater a adoção de medidas para melhorar o atendimento hospitalar prestado aos piauienses.

A parlamentar do Partido Verde declarou que, dentre os encaminhamentos aprovados na reunião que ocorreu na sala da Comissão de Constituição e Justiça, estão o retorno do mutirão de cirurgias nos finais de semana e a liberação de recursos para reforma da Central de Transplantes do Estado.

Acrescentou Teresa Britto que é importante que o Governo do Estado aplique mais recursos na melhoria da saúde pública. “Atualmente, o Governo gasta 12,8% do orçamento com saúde, mas esse percentual precisa ser maior para que as pessoas tenham um atendimento melhor no Piauí”, disse a deputada, assinalando que havia sido informada durante a audiência pública da interdição da maternidade do município de Campo Maior.

Ao concluir seu pronunciamento, Teresa Britto convidou os parlamentares para que participem da visita que os integrantes da Comissão de Saúde, Educação e Cultura realizarão aos Hospitais Tibério Nunes, de Floriano, e Justino Luz, de Picos, na próxima segunda-feira (27), com o objetivo de verificar as condições de funcionamento daqueles estabelecimentos de saúde.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Caio Bruno