Amigos e autoridades políticas prestam últimas homenagens a Juarez Tapety

Faleceu neste sábado (26), depois de 45 dias de internação em Teresina, o ex-deputado estadual Juarez Piauiense de Freitas Tapety. O corpo do ex-deputado estadual constituinte está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado, no salão nobre Deputada Francisca Trindade, onde familiares recebem amigos e parentes para a despedida do parlamentar.





Natural de Oeiras, Juarez Tapety, completaria 88 anos no próximo dia 31. “Ele viveu 86 anos muito bem vividos e até bem pouco tempo ainda fazia de suas estripulias”, salienta o ex-deputado Mauro Tapety, filho de Juarez.



Deputados e ex-deputados, prefeitos, vereadores, o ex-governador Wilson Martins e várias outras autoridades políticas já compareceram ao local para prestar suas última homenagens ao ex-deputado. O corpo de Juarez Tapety chegou a Assembleia por volta das 18 horas e depois será levado para Oeiras onde será sepultado pela manhã.





O ex-governador Wilson Martins lembrou de sua trajetória como estudante que sempre acompanhou a Política do Piauí em Oeiras e em Teresina e segundo ele em sua memória uma das lembranças mais fortes é da capacidade de Juarez Tapety de ser uma grande liderança.



“Lembro que gostava de ir até a Assembleia quando ainda era no outro prédio e o discurso de Juarez era um dos que mais marcavam, por sua fala, sua eloqüência e capacidade de ser entendido, era uma homem honrado e um político que prezava pelo respeito apesar das eleições acirradas que existem em Oeiras. Era tudo palanque, ele nunca cultivou o ódio”, afirmou.



Entre os deputados contemporâneos de Juarez Tapety estão o próprio presidente da Assembleia, Themístocles Filho e o deputado Fernando Monteiro. Outros nomes como Homero Castelo Branco, Sabino Paulo, Kleber Eulálio, Luciano Nunes, César Melo, dentre outros também foram deputados a mesma época.

Katya D'Angelles