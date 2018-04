Aluísio Martins se despede do mandato na Assembleia

O deputado Aluízio Martins (PT) se despediu hoje (03) da Assembleia, dizendo ter a consciência do dever cumprido. Ele disse que foi a

O deputado estadual Aluísio Martins (PT) se despediu do mandato nesta terça-feira (3) na Assembleia Legislativa, com "a consciência do dever cumprido". Martins disse que foi a primeira vez que exerceu um mandato eletivo, pois antes não tinha pensado em ser vereador.

O deputadoe falou do seu trabalho como relator de várias matérias na Comissão de Constituição e Justiça e das audiências públicas em que teve a oportunidade de discutir diversos temas, sobretudo na Educação. Aluísio Martins disse que deixa a Assembleia num momento delicado da política brasileira e que faz votos para que o eleitor saiba escolher seus representantes na próxima eleição.



A deputada Flora Izabel (PT) ofereceu aparte afirmando que o colega vai fazer falta na Casa, pois sua atuação na CCJ e seu relacionamentocom os colegas foram muito bons.



Rubem Martins (PSB) também ofereceu aparte, reconhecendo o valor do colega e que apesar de pertencerem apartidos contrários, sempre tiveram bom relacionamento. Dr. Pessoa (SD) disse em seu aparte que foi o primeiro a apertar a mão de Aluísio Martins, quando ele chegou à Assembleia, e que durante a convivência se deu muito bem com ele.



Outro que enalteceu as qualidades do orador foi Dr. Hélio Oliveira (PR). Ele disse que Aluísio Martins exerceu seu mandato voltado para osproblemas que mais afligem o povo. Evaldo Gomes (PTC) foi o último aparteante, agradecendo a colaboração que o colega deu na CCJ, comissão que ele presidiu até o ano passado.



Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel