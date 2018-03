Aluísio Martins parabeniza reitor e Rubem cobra investimentos

A Educação no Estado do Piauí e a recondução do reitor Nouga Cardoso, para presidir a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), foi o motivo da fala do deputado Aluísio Martins (PT), nesta manhã de segunda-feira (26), no plenário da Alepi.





O parlamentar desejou que o novo mandato do reitor, possa avançar, cada vez mais, nas ações da instituição, a maior, segundo ele, instituição de ensino superior do estado do Piauí. Ele lembrou que durante a recondução do reitor ao cargo foi assinado, mais uma vez, um convênio e parceria entre o governo do Estado, a Uespi, Secretaria de Educação e a Fapepi, no sentido de ampliar ensino superior do estado do Piauí, através da universidade aberta do Piauí.





Ele frisou, que em razão dessa parceira, os municípios do Estado estão cada vez mais tendo acesso ao ensino superior. E acrescentou que agora mesmo foi lançado o edital onde estão sendo oferecidas três mil vagas, para vestibular, em sessenta municípios do Piauí.





“Já estão abertas as inscrições, é um ensino através de mediação tecnológica de alta qualidade, à media em que, quem ministra as aulas são os professores da Uespi, que em sua grande maioria têm Mestrado e Doutorado”, observou. Aluísio Martins falou ainda que este é um compromisso do governador do Estado, em levar ensino superior para todo o Estado e que todos os 224 municípios do Piauí, dispõem de ensino tecnológico e que a próxima meta é universalizar o ensino superior.





Rubem Martins cobra recursos da Educação

“Dando sequência ao nosso trabalho, na Casa, nós fazemos uma referência ao município de Santo Inácio do Piauí, que foi contemplado na planilha dos recursos do empréstimo da Caixa Econômica Federal”. Assim teve início a fala, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), nesta amnhã de segunda-feira, (26), do deputado Rubem Martins (PSB). Segundo ele, a referência feita é em relação a primeira parcela do empréstimo, que o governador do Estado recebeu, colocou na conta única e infelizmente não cumpriu com as obras planilhadas.





O parlamentar disse que está atendendo a uma solicitação do prefeito Tairo Mesquita e dos vereadores da cidade, para fazer de público, uma cobrança ao governo do estado do Piauí. O parlamentar lembrou que estavam previstos quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos.





“Uma pergunta do povo de Santo Inácio que eu faço de repercutir, aqui nessa casa é a seguinte: Governador Wellington Dias, cadê o dinheiro do asfalto da cidade de Santo Inácio do Piauí”, finalizou o deputado Rubem Martins.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles