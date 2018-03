Aluísio Martins lembra importância da Batalha do Jenipapo para o Brasil

O ato que aconteceu no município de Campo Maior, no dia de ontem (13), em homenagem aos 195 anos da Batalha do Jenipapo, foi o tema da fala do deputado Aluísio Martins (PT), durante o tempo de dois minutos, nesta manhã de quarta-feira (14).





O parlamentar ressaltou sobre a importância da solenidade, que teve a presença de várias autoridades civis e militares e da população de modo geral. Ele lembrou também que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), deputado Themístocels Filho (PMDB) também foi homenageado pela Associação de Artes e Letras de Campo Maior.

“Com certeza é um momento importante porque como tenho dito e a história registra, é importante pela consolidação da nossa independência. E durante o evento da Batalha do Jenipapo, foi lançado o livro ‘Batalha do Jenipapo-Morte e Liberdade nas Mais Sangrentas Guerras pela Independência do Brasil’, sobre a história da batalha, pelo autor campomaiorense, Marcos Vinícius Costa Paixão, professor e historiador de Campo Maior”, especificou.

O deputado Aluísio finalizou sua fala agradecendo a presença de todas as autoridades que se fizeram presentes ao evento, bem como de toda a população. Ele destacou ainda que durante o evento foi entregue um transporte eficiente, para a Associação dos Deficientes Visuais de Campo Maior (ADEVIC), sendo o benefício conseguido através de uma emenda parlamentar de sua autoria.





“Esse transporte eficiente é no sentido de colaborar para que os deficientes visuais de Campo Maior possam ter uma condução adequada, para desenvolver suas atividades, uma vez que essa entidade presta um relevante serviço, em Campo Maior e não tinha um transporte adequado e dizer da minha felicidade em ter destinado essa emenda para uma entidade que presta relevantes serviços para o município de Campo Maior”, afirmou.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles