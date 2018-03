Aluísio Martins apresenta pedido de voto de louvor à Batalha do Jenipapo

A Assembleia Legislativa recebeu, hoje(12), requerimento do deputado Aluísio Martins(PT) pedindo a aprovação de voto de louvor pelo transcurso dos 195 anos da Batalha do Jenipapo que ocorreu em Campo Maior no dia 13 de março de 1823. Segundo o parlamentar petista, a Batalha do Jenipapo foi de grande importância porque contribuiu para consolidar a independência do Brasil.

“Foi uma luta das mais violentas registradas em nosso país e que teve o objetivo de defender a nossa liberdade”, declarou Aluísio Martins no espaço da sessão plenária destinado aos pequenos avisos. Ele acrescentou que amanhã comparecerá a Campo Maior para participar de uma série de comemorações alusivas ao aniversário da Batalha do Jenipapo, juntamente com vários parlamentares estaduais.

Também, na sessão desta manhã, o deputado Wilson Brandão (PSB) apresentou requerimento pedindo aprovação de voto de pesar aos familiares do senhor Amauri Teixeira Nunes que faleceu na semana passada. Ele requereu ainda à Superintendência Regional do Banco do Brasil a reabertura da agência da instituição na cidade de Jaicós, no Centro-Sul do Estado.

J. Barros - Edição: Caio Bruno

A Assembleia Legislativa recebeu, hoje(12), requerimento do deputado Aluísio Martins(PT) pedindo a aprovação de voto de louvor pelo transcurso dos 195 anos da Batalha do Jenipapo que ocorreu em Campo Maior no dia 13 de março de 1823. Segundo o parlamentar petista, a Batalha do Jenipapo foi de grande importância porque contribuiu para consolidar a independência do Brasil.





“Foi uma luta das mais violentas registradas em nosso país e que teve o objetivo de defender a nossa liberdade”, declarou Aluísio Martins no espaço da sessão plenária destinado aos pequenos avisos. Ele acrescentou que amanhã comparecerá a Campo Maior para participar de uma série de comemorações alusivas ao aniversário da Batalha do Jenipapo, juntamente com vários parlamentares estaduais.





Também, na sessão desta manhã, o deputado Wilson Brandão (PSB) apresentou requerimento pedindo aprovação de voto de pesar aos familiares do senhor Amauri Teixeira Nunes que faleceu na semana passada. Ele requereu ainda à Superintendência Regional do Banco do Brasil a reabertura da agência da instituição na cidade de Jaicós, no Centro-Sul do Estado.





J. Barros - Edição: Caio Bruno