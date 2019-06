Alepi vai debater agronegócio e uma legislação própria do uso de agrotóxicos no Piauí

Alepi vai denater agornegócio e um legislaçã própria do uso de agrotóxicos no Piauí

O deputado Ziza Carvalho (PT) anunciou para o mês de agosto a realização de um seminário para debater com mais profundidade as questões do Agronegócio e as implicações do uso de agrotóxicos, ao encerrar audiência pública que tratou da questão na Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Antes, o deputado Francisco Lima (PT), havia também defendido a realização do Seminário, para que especialistas de fora possam trazer sua contribuição para que o Estado tenha legislação própria sobre alguns aspectos da produção agrícola.

O deputado Georgiano Neto (PSD) disse em sua fala que o agronegócio é quem está tirando o Brasil da crise econômica em que se encontra, sendo que o Estado do Piauí é recordista na produção de grãos e que sendo o mais pobre da federção precisa dos impostos pagos pelos produtores de grãos. Ele defendeu maior entendimento entre os produtores e as entidades de Defesa do Meio Ambiente.

Outro que se manifestou foi o deputado Henrique Pires (MDB) presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Ele disse conhecer a realidade agrícola do Piauí há 35 anos, quando seu pai adquiriu uma propriedade no sul do Estado. Para ele, e o que mais preocupa no momento é a forma como o Governo Federal se propõe a liberar ainda mais o uso de agrotóxicos.

Francisco Limma, que já tinha defendido a realização de um seminário para debater o agronegócio no Piauí, ressaltou a importância da agricultura familiar, da qual vivem atualmente mais de 45 mil pessoas. Ele disse que é preciso se esclarecer o motivo pelo qual aumentou tanto o número de agrotóxicos, de 2016 para cá, surgindo aí 200 novos produtos.

Adalberto Pereira, ligado aos movimentos de defesa da agricultura familiar, defendeu a cadeia produtiva do mel no Estado, grande exportadora do produto, lamentando que a mesma esteja sendo prejudicada pelos agrotóxicos, uma vez que o Piauí é a última fronteira agrícola do país e por isso os grandes produtores investem aqui. Ele considerou falso o argumento de que é impossível se produzir grãos sem o uso de agrotóxicos, lembrando que no momento o que ameaça mais é a pulverização aérea.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles

