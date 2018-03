Alepi recebe mensagem que autoriza a concessão de uso do Verdão

Foi lido no Plenário da Assembleia Legislativa (Alepi), na manhã desta segunda-feira (19), a mensagem nº 06, enviada pelo Governo do Estado, que pede a autorização, mediante concorrência pública, para concessão do Ginásio Poliesportivo Verdão à iniciativa privada. Em sua justificativa, a proposta explica que o objetivo é explorar, operar, manter e modernizar aquela praça esportiva.



Ainda segundo a matéria, a concessão de uso, que tem destinação específica e a título oneroso, possibilita a exploração adequada do imóvel com remuneração para a Administração pelo uso do bem público pela iniciativa privada e com garantia de execução das obras necessárias para modernização do equipamento.

A Lei autoriza a Concessão de uso do Verdão num prazo de duração de vinte anos, podendo ser renovado nos termos do contrato. Depois de cinco anos fechado para reforma, o Ginásio Governador Dirceu Arcoverde, o Verdão, reabriu em novembro de 2017 para a Semifinal da Liga Nordeste de Futsal. O investimento total para reforma foi de aproximadamente R$ 7 milhões. O ginásio recebeu 5.480 mil assentos, o antigo fosso deu lugar a uma cortina de vidro para proteger a torcida, e os vestiários, alojamentos, refeitório, academia, sala das federações e bares foram todos restaurados.

PPP - A realização de um parceria público-privada para o Ginásio Verdão, em Teresina, atualmente gerido pela Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), foi aprovado em outubro de 2017 pelo Conselho Gestor de Parcerias Públicas Privadas, em sua 13ª reunião ordinária. A parceria busca otimizar o Ginásio Verdão transformando-o no Complexo Verdão, tendo como objetivo a realização de diversos eventos, além de ajudar na formação de atletas da rede pública.

Laryssa Saldanha

Edição: Caio Bruno