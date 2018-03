ALEPI realizará seminário Pensar Piauí

Foi aprovado por unanimidade do Plenário nesta quarta-feira (28), o projeto de autoria do líder do Governo na ALEPI, deputado João de Deus (PT), que dispõe sobre a realização do Seminário Pensar Piauí. O evento deve acontecer nos dias 15 e 22 de março deste ano.

Segundo o parlamentar, o objetivo do Seminário é proporcionar uma leitura técnica e analítica das potencialidades do Piauí, buscando converter conhecimentos e sugestões direcionados a programas e projetos de políticas públicas, integrados ao empresariado nacional e internacional.

“A ideia é que possamos pegar esses dois dias e convidar algumas personalidades que tem estudos para traçar perspectivas para o futuro do Estado. Estamos numa ano eleitoral e precisamos debater os rumos do nosso Estado”, defendeu João de Deus.

Segundo o parlamentar, os temas que serão debatidos poderão compor os planos de governos dos candidatos nas eleições de 2018.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno