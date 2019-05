Alepi realizará audiência para debater déficit do Mais Médicos no Piauí

O déficit de médicos nas cidades do Piauí será tema de audiência pública na Assembleia Legislativa amanhã - quinta-feira (30). O debate será realizado na Comissão de Saúde por proposição do deputado Henrique Pires (MDB). As inscrições para o Programa Mais Médicos, que haviam sido encerradas, foram reabertas e encerram hoje (29).

Segundo o deputado é importante saber qual é de fato a realidade deste problema e que providências podem e estão sendo tomadas para solucioná-lo. Em pelo menos 40 cidades do Piauí existe deficiência total de médicos.

"Um exemplo é a cidade de Esperantina onde temos seis vagas em aberto, Avelino Lopes, Pio IX e outras cidades. É inadmissível que tem déficit de médicos. O Piauí precisa saber efetivamente o que o Estado, o que a Assembleia, o que o Governo Federal o que todos que foram convidados para debater o tema podem e fazer para solucioná-lo”, afirma o parlamentar.

São oferecidas 2.212 vagas para o atendimento na atenção primária à saúde em cerca de 1.185 municípios e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. A expectativa do Ministério da Saúde é que os médicos comecem atender em junho.

Ascom Parlamentar - Edição: Caio Bruno