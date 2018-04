Alepi realiza sessão solene para entrega de título na quarta-feira

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene quarta-feira (18) de entrega de título de cidadão ao Coronel Ronald Lúcio Carvalho Barbosa, Comandante da Guarnição Federal de Teresina. O projeto é de autoria do deputado Themístocles Filho (MDB) presidente da Assembleia Legislativa. O homenageado é natural de Fortaleza, Ceará, filho de Raimundo Lima Barbosa e Maria Ludma Carvalho Barbosa, casado com Concita Barbosa, tem dois filhos: Ronald Lucas Barbosa e Rafael Lucas Santos Barbosa.

Ronald Lúcio Carvalho Barbosa tem curso na Academia Militar das Agulhas Negras, Curso de Infantaria da AMAN (1993), na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, em 2001, Mestrado em Operações Militares, (2001).

Também fez o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado – Maior (2015), na Escola de Educação Física do Exército (1998), Curso Básio de Montanhismo (11º Batalhão de Infantaria de Montanha (2002), Curso Avançado de Montanhismo (11º Batalhão de Infantaria de Montanha) (2002) e Estágio de Operações na Selva (1999) e Estágio de Caatinga (1994).

Cursos Civis – O homenageado também possui Curso Civil de Mestrado em Treinamento Desportivo pela UFRJ, Curso de Pronto – Socorro pela Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e Especialização em Gestão Pública pela Universidade Católica de São Caetano do Sul.

Medalhas – O Cel. Ronald Lúcio Carvalho Barbosa tem as seguintes medalhas: Medalha da Vitória, Medalha do Pacificador, Medalha Militar do Prata, Medalha do Serviço Amazônico, Medalha Osório, Medalha Marechal Trompowisk, Medalha Marechal Eudoro Corrêa, Medalha Jubileu de Ouro da Força Expedicionária Brasileira, Medalha Mascarenhas de Moraes, Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí – Grau Comendador e a Medalha do Mérito Militar da Polícia Militar do Piauí.

Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno