Alepi realiza sessão solene para entrega de título amanhã

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene amanhã (10), terça-feira, para entrega do título de cidadão piauiense ao profissional da saúde Luciano Magalhães, natural de Queluz, São Paulo, casado e pai de oito filhos. O deputado Luciano Nunes (PSDB) é autor do da proposição apresentada no último dia 19 de dezembro de 2017.

O homenageado morou no interior de Taubaté até os 17 anos de idade, na área rural. Aos 14, trabalhou numa cooperativa agrícola em Cotia, onde iniciou como auxiliar nos serviços gerais e, depois, já era responsável por mais de 250 colaboradores na área de suinocultura, cafeicultura e gado de confinamento.

Aos 18 anos mudou-se para Jundiaí, interior de São Paulo, incentivado pelo irmão mais velho, Gil Magalhães. Estudou contabilidade e foi trabalhar no escritório de consultoria, advocacia e auditoria do irmão.

Em seguida, foi trabalhar na gerência de uma grande empresa, onde atuou durante 13 anos. Luciano Magalhães montou um escritório de agenciamento de cobranças, que prestava serviços administrativos para grandes instituições.

Em 1992, deu um passo definitivo e criou a Coife Odonto. Uma rede de clínicas odontológicas com plano próprio, voltado para a classe C e D. Logo em seguida instalou-se em Teresina. Em 2005, com mais de 10 grandes clínicas espalhas pelo país, oferecendo mais de mil empregos, resolveu então franquear seu negócio de sucesso.

A Oife Odonto tem clínicas em Teresina em dez bairros. Desde sua inauguração sua clínica fez 183.560 tratamentos odontológicas no estado do Piauí. Atualmente tem 22.952 clientes em tratamento odontológico e 161.500 em tratamento clínico no estado.

Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno