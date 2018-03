Alepi realiza Sessão solene para entrega de dois títulos

A Assembleia Legislativa realizará sessão solene dia 21, quarta-feira, para a entrega de dois títulos de cidadão piauiense. O primeiro é para o jornalista José Eudes Ribeiro Machado, natural de Fortaleza. O outro homenageado é Valdir Neves de Oliveira, da cidade de Timon.









O deputado Francis Lopes (PRP) é autor das propostas. Eudes Ribeiro Machado cursou jornalismo na Faculdade Santo Agostinho, e é apresentador de programa de televisão, produtor cultural, diretor da Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas e diretor de turismo do município de União, Piauí.









Inicialmente, para ganhar a vida no estado que o acolheu, Eudes Ribeiro trabalhou como vendedor de café e refrigerante, segurança de eventos culturais, atividade que possibilitou sua aproximação com a cultura piauiense.









Eudes Ribeiro está a frente do programa 100% forró há onze anos. No programa mostra os festejos e as potencialidades das cidades, suas artes e tradições em todas as regiões do Piauí.









Valdir – O segundo homenageado é Valdir Neves de Oliveira, natural de Timon, Maranhão. O mais novo de seis irmãos. Não conheceu os pais biológicos por ser adotado ainda recém – nascido por outra família.









Valdir é funcionário da Assembleia Legislativa há 37 anos. Durante 15 atuou, inicialmente, como alfaiate, depois prestador de serviço em uma empresa terceirizada, antes de entrar no serviço público. Quando começou na Alepi a casa legislativa tinha somente 90 funcionários. Foi na administração Afrânio Nunes.













Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno