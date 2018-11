Alepi entregará medalhas na sessão solene em homenagem a Alberto Silva

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), anunciou, na sessão plenária de hoje (12), que a Alepi prestará homenagem a várias personalidades pelo transcurso do centenário de nascimento do ex-governador e ex-senador Alberto Tavares Silva. Ele afirmou que essas personalidades serão agraciadas com a Medalha do Mérito Legislativo Governador Alberto Silva durante sessão solene alusiva ao centenário que ocorrerá no dia 28 de novembro próximo.

Themístocles Filho disse que cada um dos 30 parlamentares estaduais indicará o nome para receber a Medalha do Mérito Legislativo. Ele pediu que os deputados procurem fazer suas indicações o mais rápido possível, encaminhando os nomes à Secretaria Geral da Mesa do Poder Legislativo. A sessão solene será realizada no plenário da Alepi.





Por sua vez, o governador Wellington Dias encaminhou à Assembleia Legislativa a Mensagem 53/2011 que trata sobre a denominação de Alberto Tavares Silva o complexo que inclui as rodovias PI-116 e PI-210 localizadas nos municípios de Parnaíba e Ilha Grande do Piauí, incluindo a área da praia Pedra do Sal. A proposição será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

J. Barros - Edição: Caio Bruno