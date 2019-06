Alepi concederá homenagem a ministro do STJ

Os Projetos de Decreto Legislativo 10/2019 e 11/2019 de autoria do deputado Zé Santana (MDB) que tratam da concessão de título de cidadão piauiense ao senhor Marco Aurélio Maia, diretor de Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa, e ao advogado e coronel Cristiano Gomes de Paula foram aprovados pela CCJ com base em pareceres favoráveis do deputado Henrique Pires. O parlamentar emedebista teve aprovado parecer favorável a Projeto de Decreto Legislativo do deputado Evaldo Gomes que concede título de cidadão piauiense ao senhor Josué Cesário Sá Júnior.

A CCJ aprovou parecer favorável do deputado Francisco Limma a Projeto de Decreto Legislativo do deputado Henrique Pires que concede título de cidadão piauiense ao ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Paulo Dias de Moura Ribeiro. Também, foi aprovado parecer favorável da deputada Teresa Britto ao Projeto de Lei 84/2019 do deputado Francisco Costa (PT) que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para cessão de imóveis estaduais visando a regularização de empreendimentos de saneamento já existentes ou que venham a se instalar no Piauí.

A reunião da CCJ, que foi presidida pelo deputado Júlio Arcoverde (Progressistas), contou com a presença dos deputados Henrique Pires (MDB), Francisco Limma (PT), líder do Governo, Cícero Magalhães (PT), Teresa Britto (PV), Firmino Paulo (Progressistas), Georgiano Neto (PSD), João Madison (MDB) e Francisco Costa (PT).

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles