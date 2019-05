Alepi aprova solicitações de melhorias nas estradas e voto de pesar por advogado

A Assembleia Legislativa do Estado votou e aprovou na sessão plenária de hoje, 23, uma série de requerimentos que tramitaram na Casa. Foi aprovado o requerimento do presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB) com Voto de Pesar pelo falecimento do advogado José Ribamar Vieira Rocha Filho.

A Assembleia Legislativa do Estado votou e aprovou na sessão plenária de hoje, 23, uma série de requerimentos que tramitaram na Casa. Foi aprovado o requerimento do presidente Themístocles Filho (MDB) propondo Voto de Pesar pelo falecimento do advogado José Ribamar Vieira Rocha Filho, em acidente automobilístico.



O deputado Evaldo Gomes (SD) requereu da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) a implantação de um semáforo na Av. Poti Velho, no bairro Santa Maria das Vassouras.



O deputado Gustavo Neiva (PSB) também requereu do DER-PI uma avaliação na estrutura da ponte sobre o Rio Longá, próximo à cidade de Buriti dos Lopes.



O deputado Dr. Francisco Costa (PT) solicitou da ANATEL providências para reestabelecer o sinal de telefonia móvel da operadora TIM em Uruçuí. Do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), Franscisco Costa propôs a elaboração de projeto para a recuperação da rodovia Pi-331 e da estrada que liga Francisco Aires a Amarante.



Costa também requereu da Cepisa Equatorial, a regularização da ligação de energia elétrica e a implantação de um transformador na comunidade São Francisco, município de Landri Sales; no bairro Apagafogo, em Jerumenha; no povoado Taboca, município de Landri Sales e na comunidade Atoleiro, município de Palmeirais.



O deputado solicitou da empresa de telefonia Claro, a regularização do sinal telefônico no povoado Serrinha, município de São Francisco do Piauí.



A deputada Teresa Britto (PV) requereu da SDU Leste a pavimentação da rua Crispim; da SDU Centro, a recuperação e iluminação da Praça Saraiva; da Secretaria Municipal de Transporte de Teresina, a instalação de lombada em frente à Escola de Tempo Integral Madre Teresa de Calcutá, na Vila Calcutá, na zona Leste de Teresina; e do DER-PI, a instalação de sinalização, redutor de velocidade e lombada na BR 135, no município de Bom Jesus.



O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) requereu do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estudo para colocação de semáforo, lombada ou outra sinalização na BR 343.



O deputado Warton Lacerda (PT) requereu do DER-PI operação tapa-buracos e a poda da vegetação do acostamento ao longo das PI-221 e PI-223, que liga Altos a Beneditinos; do DNIT, pediu a instalação de redutor de velocidade e placas de sinalização na BR-343; e da Cepisa Equatorial, o deputado solicitou a instalação de rede trifásica de energia em comunidades do município de Altos.



Retirado de pauta



O requerimento assinado pelos deputados Evaldo Gomes (Solidariedade), Teresa Britto (PV) e Gustavo Neiva (PSB) solicitando que o Governador Wellington Dias desista do pedido de cautelar na Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental (ADPF) nº 573/PI, que tramita no Supremo Tribunal Federal, foi retirado de pauta após discussão entre deputados da base do Governo e da oposição. O deputado Evaldo Gomes disse que vai tentar uma conversa com o governador Wellington Dias, intermediada pelo líder do Governo, Francisco Limma (PT).





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno