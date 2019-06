ALEPI aprova requerimentos solicitando melhoria nas estradas e audiências públicas

Na sessão plenária de hoje, 05, na Assembleia Legislativa do Estado (ALEPI), foram aprovados uma série de requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. Foram aprovados os requerimentos apresentados pelo deputado Ziza Carvalho (PT) solicitando que sejam realizadas duas audiências públicas na Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. A primeira para discutir a utilização de agrotóxicos no Estado e a segunda, para discutir o ICMS Ecológico do Estado.

Já a deputada Flora Izabel (PT)solicitou que seja encaminhada mensagem de solidariedade a árbitra de futebol deParnaíba Eliete Maria Fontenele e ofício a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Universidade Federal do Delta do Parnaíba solicitando medidas legais para que haja punições ao estudante responsável pela a agressão à arbitra.

Já a deputada Luzy (Progressistas) requereu que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) realize a recuperação asfáltica da PI 245, no acesso entre os municípios de Picos e Itainópolis; requereu da Secretaria Estadual de Educação informações sobre os motivos de paralisação das obras da Unidade Escolar Fenelon Castelo Branco, no município de União e explicações sobre o repasse financeiro das parcelas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola para escolas estaduais no município de União.

O deputado Warton Lacerda (PT) solicitou da Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), que seja enviado o nome do representante da Assembleia Legislativa no Comitê de Avaliação dos Programas de Investimentos do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer (FIEL); e a lista dos desportistas e projetos que foram atendidos pelo FIEL; da Secretaria Estadual de Fazenda, os valores atualizados do FIEL.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno