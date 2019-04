Alepi aprova Projeto de contratação na TV Antares e cessão de imóvel

O Plenário da Assembleia Legislativa votou e aprovou a redação final do Projeto de Lei nº 07/19 do Governo do Estado que assegura a prorrogação do prazo de contratação por tempo determinado dos prestadores de serviços da Fundação Antares.

O Plenário também aprovou por unanimidade, em primeira a segunda votação, o Projeto de Lei nº 06/19 do Poder Executivo que autoriza a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí a descer uso de imóvel para a Ação Social Arquidiocesana (ASA).

Projetos de Lei – Foram lidos na Casa Projetos de Leio apresentados pelos deputados. A deputada Teresa Britto (PV) apresentou dois Projetos de Lei e um Projeto de Decreto Legislativo que concede o título de cidadão Piauiense ao padre Fábio Carvalho Fernandes.

O primeiro Projeto de Lei proíbe a utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos que tenham a participação de animais ou áreas próximas onde os mesmos se abrigam. O Projeto prevê ainda uma multa de R$ 2.000,00 para quem infringir a Lei, já o segundo PL prevê alfabetização em braile para todos os alunos da Rede Estadual de Ensino do Piauí. As matérias seguem para análise nas Comissões Técnicas da Alepi.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles



