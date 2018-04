Alepi aprova pedidos de obras e curso sobre energias renováveis na Uespi

A realização de obras pelo Governo do Estado e a implantação de curso de Pós-Graduação sobre Energias Renováveis pela Universidade Estadual do Piauí (Uespi) foram as principais reivindicações apresentadas na sessão de hoje (25) pelos parlamentares estaduais através de requerimentos aprovados pela Assembleia Legislativa.





Os deputados Fernando Monteiro (PRTB) e Evaldo Gomes (PTC) requereram ao Governo do Estado, respectivamente, a recuperação asfáltica das rodovias PI-463 no trecho entre Pajeú do Piauí e a PI-110 e de 18 quilômetros da estrada que liga os municípios de Avelino Lopes e Curimatá. O deputado Fernando Monteiro pediu ainda ao Governo a reforma da Unidade Escolar Matias Olímpio localizada na cidade de Barras.





Por sua vez, o deputado Severo Eulálio, líder do MDB, teve aprovado requerimento solicitando ao Governo do Piauí a construção de uma caixa dágua no povoado Angico Branco dos Dantas, em Picos. A deputada Liziê Coelho (MDB) foi a autora do requerimento solicitando que a Uespi implante curso de Pós-Graduação em Energias Renováveis. Atendendo requerimento do deputado Fábio Novo (PT), a Alepi fará sessão solene no dia 26 deste mês alusiva ao Dia do Auditor.





Também, foram lidos na sessão desta manhã Projetos de Lei e de Decreto Legislativo do presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), que altera a Lei 6.101/2011 que trata sobre subvenções estaduais para instituições que mantêm escolas alternativas de ensino e que concede a Medalha Dr. Dirceu Arcoverde ao médico Eberval Gadelha Figueiredo pelos relevantes serviços prestados à saúde do Piauí.

J. Barros - Edição: Caio Bruno