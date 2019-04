Alepi aprova cidadania ao general Mourão e ao coronel Alerrandro Farias

A concessão do título de cidadão piauiense ao vice-presidente da República, general Hamilton Martins Mourão, e ao comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), sediado em Teresina, coronel Alerrandro Leal Farias, foi aprovada na sessão plenária de hoje (9), respectivamente, com 17 e 18 votos favoráveis.

Os deputados Henrique Pires (MDB) e Fernando Monteiro (PRTB) foram os autores do Projeto de Decreto Legislativo 04/2019 que concede o título de cidadão piauiense ao general Mourão, enquanto a homenagem ao coronel Alerrandro Leal foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), através do Projeto de Decreto Legislativo 05/2019.

O plenário aprovou moção de repúdio à proposta de fusão do Banco do Nordeste, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Banco da Amazônia S/A apresentada pelo deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo.

Foram aprovados ainda o Indicativo de Projeto de Lei 04/2019 do deputado Gessivaldo Isaías (PRB) e o Projeto de Lei 36/2019 da deputada Teresa Britto (PV) que tratam, respectivamente, da instituição da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade e do Dia Estadual do Médico Veterinário no calendário oficial de eventos do Piauí.

Por J. Barros

J.Barros - Edição: Katya D'Angelles