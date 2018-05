Alepi aprecia viagem do governador e projetos que criam cargos no TJE

A Assembleia Legislativa começou a apreciar, na sessão de hoje (2), o Projeto de Resolução 03/2018 do presidente do Poder, deputado Themístocles Filho (MDB), que concede autorização ao governador Wellington Dias e à vice-governadora Margarete Coelho para viagem à Europa com o objetivo de participarem de eventos em Genebra, na Suiça, e Londres, no Reino Unido.





De acordo com o Projeto de Resolução, Wellington Dias e Margarete Coelho participarão do Fórum da Unece (órgão da Organização das Nações Unidas que trata da integração econômica entre os países) em Genebra e da 1a Missão Internacional ABDIB-LSE (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base) que ocorrerá em Londres.





Também, foram lidos no pequeno expediente da sessão desta manhã Projetos de Lei do Poder Judiciário que tratam sobre a criação de 13 cargos de assessor de magistrado e de um cargo de assistente de segurança no Tribunal de Justiça do Estado e sobre a extinção do turno único de seis horas de trabalho naquele órgão. As proposições serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Alepi.

J. Barros - Edição: Caio Bruno