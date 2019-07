Águas de Teresina vai apresentar balanço dos dois anos de subconcessão

Deputados ouvirão balanço sobre concessão de águas em Teresina

Acatando requerimento apresentado pelo deputado Francisco Limma (PT), o presidente da Aegea Teresina (Águas de Teresina), Cleyson Jacomini, comparecerá no próximo dia 9 à Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente para apresentar aos parlamentares um balanço das atividades da empresa que obteve a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotos na Capital. O requerimento foi aprovado na sessão plenária de hoje (3).

O plenário aprovou ainda requerimento do deputado Francisco Limma solicitando a realização de audiência pública para debater a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) na Comissão de Administração Pública e Política Social em data a ser marcada.

Os deputados Dr. Hélio Oliveira (PR) e Firmino Paulo (Progressistas) requereram ao Governo do Estado, respectivamente, informações sobre as obras de uma ponte em Lagoa Alegre, no Norte do Estado, e o asfaltamento da estrada que liga Campo Maior a Coivaras. O deputado Georgiano Neto (PSD) pediu ao Governo do Estado a recuperação das rodovias PI-142 e PI-459 em trechos que passam no município de Paulistana.

A deputada Lucy Soares (Progressistas) teve aprovados vários requerimentos solicitando à Secretaria Estadual de Educação melhorias para a Escola Cazuza Barbosa e o Centro de Ensino Rama Boa, no município de Altos, como a reforma de banheiros e carteiras para os estudantes. Ela requereu ainda informações à Seduc sobre a regularização do pagamento dos prestadores de serviços da Unidade Escolar Cazuza Barbosa.

A deputada Teresa Britto requereu à Prefeitura de Teresina a pavimentação de rua no bairro Santa Maria da Codipi, bem como a recuperação de quadra esportiva no Parque Wall Ferraz. O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) teve aprovados requerimentos pedindo ao Governo do Estado a perfuração de poços tubulares para atender a população da zona rural de Barreiras do Piauí.

Por J. Barros

J.Barros - Edição: Katya D'Angelles