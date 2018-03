Agropecuarista recebe título de Cidadão piauiense

A Assembleia Legislativa realizará sessão solene dia 20, terça-feira, para entrega do título de cidadão piauiense ao agropecuarista e explorador de jazidas Leôncio Gomide Soares, natural de Minas Gerais, nascido na cidade de Mateus Leme. O deputado Antônio Félix (PSD) é o autor do Projeto do Decreto Legislativo aprovado pelo Poder.





O homenageado estudou na Unidade Escolar de Itaúna – Minas Gerais. Em seguida, exerceu por algum tempo a função de fiscal de Transporte Coletivo na Viação Barreiro S.A. Trabalhou no fundo de investimentos e vendas de veículos. Em setembro de 1971 chegou ao Piauí.





Nessa época, Leôncio Gomide Soares conheceu o Procurador - Geral de Justiça do Estado do Piauí, Jeremias Nogueira Pereira da Silva, que o apresentou ao então governador Alberto Silva, reconhecendo sua capacidade e competência o convidou para servir em especial à Secretaria da Fazenda.





Durante 43 anos foi servidor público estadual, ocupando principalmente, o posto de auditor - fiscal da Fazenda do Piauí. No como da carreira de servidor público trabalhou na Regional de Picos, onde atuou na Turma de Controle de Arrecadação, depois, foi nomeado para Direção - Geral, Membro da Comissão de Acompanhamento dos Contribuintes em Regime Estimativa.







De 1973 até 1985 atuou em diversos setores da Secretaria da Fazenda. Também atuou em diversos encontros regionais de Teresina, Campo Maior, Parnaíba, Oeiras, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato, Corrente e Valença do Piauí. Também participou de encontros em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Pernambuco. Também contribuiu para a implantação da Produtividade Progressiva no trabalho junto ao Conselho e Política Salarial dos servidores fazendários do Estado do Piauí.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles