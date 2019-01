Acesso ao Plenário da Alepi será restrito na sexta-feira

A Coordenadoria de Comunicação, Imprensa e Relações Públicas da Assembleia Legislativa divulgou, nesta terça-feira (29), um comunicado sobre a cobertura jornalística da sessão de posse dos 30 deputados estaduais e da eleição da Mesa Diretora, na próxima sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019, às 11h, no Plenário Waldemar Macêdo.





O acesso ao plenário será permitido apenas aos repórteres fotográficos e aos cinegrafistas da TV Assembleia. A segurança do plenário estará orientada a permitir somente a entrada dos fotógrafos devidamente identificados com identidade funcional e crachá do veículo de comunicação



Os demais profissionais poderão acompanhar o desenrolar dos trabalhos de dentro da sala de Imprensa da Casa, (sala do vidro) espaço que já é usado diariamente na cobertura do Legislativo.



Os jornalistas que não estiverem acompanhados com profissionais de imagem poderão solicitar à Assessoria de Imprensa da Casa os registros das imagens de dentro do plenário,pois o fotógrafo da Casa estará presente.



As entrevistas com os deputados devem ser feitas antes da entrada do parlamentar no plenário. O repórter também pode pedir o auxílio do pessoal do cerimonial ou de qualquer outro servidor da Casa para que o entrevistado seja avisado e possa se descolar ao local onde será concedida a entrevista ou feita a transmissão ao vivo.

CCIRP-Alepi

Edição: Paulo Pincel