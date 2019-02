Abertura do ano legislativo acontece hoje a partir das 9 horas com revista da tropa

Os deputados estaduais eleitos e reeleitos no último outubro de 2018 tomam posse no dia 1º de fevereiro (sexta-feira) às 11 horas. No mesmo dia será realizada a eleição para a escolha dos membros da Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2019-2021.

Já no dia 4 de fevereiro (segunda-feira) será realizada solenidade de abertura dos trabalhos de abertura da 19ª legislatura com a tradicional revista da tropa na avenida Marechal Castelo Branco e com a leitura da Mensagem do governador Wellington Dias (PT). A programação de abertura do ano legislativo inicia às 9:30 h com a revista da tropa seguida da instalação da primeira sessão legislativa e recepção do governador para a Leitura da Mensagem anual.

Katya D'Angelles