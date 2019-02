Vamos trabalhar pelo resgate da credibilidade da política, diz Teresa Britto

Empossada como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Piauí, Teresa Britto (PV) comentou as perspectivas e desafios do seu primeiro mandato na Casa Legislativa. Em seu discurso, a parlamentar projetou as prioridades de sua atuação.

"Vamos trabalhar pelo resgate da credibilidade da política piauiense. Os cidadãos precisam voltar a confiar nos políticos e acreditar que ainda há pessoas sérias e comprometidas com nosso Estado", avalia Teresa Britto. Eleita com mais de 19 mil votos, Teresina Britto foi vereadora da capital por vários mandados a deputada tem forte atuação nas bases comunitárias de Teresina

Diante de sua experiência em atuar nas comissões técnicas da Câmara de Teresina a deputada foi indicada pelo bloco como membro da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

A deputada também afirmou que faz parte de uma "oposição responsável" em prol das demandas do Piauí. "Jamais vamos deixar de votar contra os servidores públicos e contra o que for benéfico para o Piauí, mas vamos seguir com nosso trabalho de fiscalização das ações do Executivo, cobrar melhorias e lutar pelo desenvolvimento do Estado", diz.

Teresa Britto também destaca que "nossas principais bandeiras vão continuar sendo Saúde e Meio Ambiente, mas todas as áreas merecem atenção. O Piauí precisa e merece muito mais", conclui.



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles