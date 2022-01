Piauí: Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas após ônibus capotar na BR-316

Uma mulher de 56 anos, ainda não identificada, veio a óbito após o ônibus em que estava capotar na BR-316. Outras quatro pessoas que também estavam no veículo tiveram ferimentos graves. O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta terça-feira (04), em Vila Nova do Piauí.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transitava pelo sentido crescente da BR-316 quando, no Km 372, perdeu o controle, saiu do leito carroçável e capotou. Os policiais acreditam que a chuva pode ter sido uma das causas do acidente.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e todas as pessoas feridas foram removidas por usuários da rodovia e levadas aos hospitais locais de Picos e de Alegrete do Piauí.



Confira na íntegra a nota da PRF

No dia 04/01/2022 às 14h30 na BR 316 KM 372,2 em Vila Nova do Piauí/PI, Policiais Rodoviários Federais atenderam a um acidente tipo saída de leito carroçável seguido de capotamento envolvendo um ônibus MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, conduzido por um homem de 63 anos, que sofreu lesões graves. Além disso, outras três pessoas sofreram lesões graves, duas mulheres, ambas com 61 anos, e um homem de 31 anos. Por fim, uma mulher de 56 anos veio a óbito no local.



Todas as pessoas feridas foram removidas, por usuários da rodovia, aos hospitais locais de Picos e de Alegrete do Piauí.



Os Policiais Rodoviários Federais estiveram no local e identificaram preliminarmente que a dinâmica do acidente se deu da seguinte forma: O Veículo transitava pelo sentido crescente da BR 316, quando, no Km 372, perdeu o controle e saiu do leito carroçável e capotou. Uma das causas presumíveis foi a presença de Chuva no local.



A Perícia da Polícia Civil foi acionada.



Com informações da PRF