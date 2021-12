Uruçuí: governo vai decretar estado de emergência após enchente

Devido às enchentes do Rio Parnaíba que vem ocorrendo no município de Uruçuí, um decreto de emergência está sendo preparado para auxiliar na recuperação e enfrentamento aos estragos.

Além disso, o governador Wellington Dias determinou o deslocamento de equipes dos Bombeiros, Defesa Civil e Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER) para atuar na recuperação, socorro e apoio às famílias afetadas.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O governador explica que uma ponte móvel deve ser colocada no local do rompimento da rodovia PI-247, entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves.

“Já fiz contato com o Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) e temos o apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes(DNIT) para que a gente tenha as condições de deslocamento de uma ponte móvel, enquanto buscamos por uma solução definitiva”, destacou em vídeo divulgado nas redes sociais



Entenda a situação

O município de Uruçuí, localizado na região do Piauí (a 450 Km de Teresina), vive uma das maiores enchentes do Rio Parnaíba dos últimos tempos. Com as fortes chuvas que atingem a região desde o dia 25 de dezembro, o Rio transbordou, famílias ficaram desabrigadas e casas já desabaram.

Na manhã deste domingo (26), algumas residências ficaram submersas e, pelo menos, cinco casas caíram. A cidade de Benedito Leite, e outros seis municípios do Maranhão, também vivem a mesma situação.

Além disso, o Rio Parnaíba deverá se manter em níveis acima da média e com risco de transbordamento nos próximos dias na cidade de Uruçuí.



