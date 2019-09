XI Conferência da Assistência Social é realizada em União

A Prefeitura Municipal de União realizou na manhã desta sexta-feira (20) a XI Conferência da Assistência Social. O evento que é realizado pela gestão social, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), aconteceu no auditório do Centro Cultural e abordou o tema Assistência Social: Direto do Povo com Financiamento e Participação Social.

A conferência foi realizada com o objetivo de discutir os novos rumos da assistência social e debater assuntos importantes. A conferência é um movimento em defesa da democracia e da política pública de assistência social, que se faz necessária.

A secretária de Ação Social e Cidadania, Martina Cavalcante, citou a importância do encontro. “Assistência Social é um direito de todos e de todas e é partindo deste principio que iniciamos esta conferencia, um momento estratégico para saber o destino da ação social e fortalecer a rede de proteção no nosso município”, disse.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também falou aos participantes sobre o papel da ação social. “A ação social é muito importante, não é apenas assistencialismo, mas tem muitas vertentes que podem ser feitas para ofertar mais oportunidades para a população. Através destes trabalhos, realizados pela Assistência Social é possível chegar mais perto daqueles que precisam e colaborar e criar novos caminhos para estas pessoas”, disse o gestor.