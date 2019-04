Vila Nova Conquista será beneficiada com obra de calçamento

A vice-governadora, Regina Sousa, esteve em União na tarde desta segunda-feira (08), assinando ordem de serviço para construção de pavimentação em paralelepípedo (calçamento) em uma área de 3.749,90m². A obra está orçada em R$ 429.979,78 e vai beneficiar ruas do bairro Vila Nova Conquista.



Para o anúncio do benefício, realizou-se uma solenidade na quadra esportiva do Bairro. O evento contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; do ex-prefeito, José Barros; do deputado estadual, Francisco Limma; do vereador, Manoel Cecílio; do líder comunitário, Luizinho da Vila; do presidente do STTR, Sr. Laurentino; do presidente do Partido dos Trabalhadores em União, Leonardo Fialho; do representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, Pereira, de secretários e servidores municipais, além da população.

A obra representa grande benefício para a população que reside naquela região e é fruto de uma emenda que foi destinada por Regina Sousa, ainda quando esteve no cargo de Senadora. A emenda será executada para a realização da obra, através Governo do Estado, CODEVASF, via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR).

“Estamos aqui para anunciar o início da obra. A empresa que realizará a obra já se encontra no município e creio que a mesma se inicie nos próximos dias. É fruto de uma emenda que colocamos em 2017, mas infelizmente por conta das burocracias, só agora estamos iniciando. Nosso objetivo é melhorar a estrutura dessa região, promovendo mais desenvolvimento e mais acessibilidade”, explicou a vice-governadora.

Durante a solenidade, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, agradeceu o benefício. “Somos gratos a nossa vice-governadora, Regina Sousa, pelas emendas que ela já trouxe e vem trazendo para o nosso município. Este é mais um grande benefício para nossa cidade. Lembro que o vereador Manoel Cecílio solicitou a liberação das ruas para que fosse feito o calçamento e prontamente atendemos. O que vier de bom para nossa cidade, estaremos abrindo as portas! Estou feliz por todas as famílias que residem aqui na Vila”, destacou o gestor.