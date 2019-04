VII Conferência Municipal de Saúde é realizada

Realizou-se nesta sexta-feira (12) a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Democracia e Saúde: Saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS”. O encontro, que aconteceu no Balão Hall, contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique e reuniu centenas de pessoas, entre profissionais da área da saúde, conferencistas e convidados. O evento teve o objetivo de discutir as propostas que serão levadas para a Conferência Estadual.



A secretária de Saúde, Socorro Silva, deu as boas vindas aos participantes e falou sobre o foco do encontro. “A conferência é realizada a cada quatro anos nos municípios piauienses e na ocasião é feita a escolha dos delegados. Durante o encontro, é feita a escolha dos eixos que serão apresentados na conferência estadual e depois, na conferência nacional”, frisou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, reafirmou o compromisso da gestão em ouvir e buscar atender as demandas da Saúde. “Este evento é de grande importância para todos que fazem a Saúde e os usuários da Saúde. É daqui que vão sair as demandas e as principais necessidades e dificuldades neste setor. A gestão está de portas abertas para ouvir esses anseios e, dentro da estrutura que temos, procurar soluções para melhorar a cada dia a qualidade do atendimento que é ofertado para a população unionense”, explicou o gestor.

Sobre o hospital municipal, o gestor explicou algumas das dificuldades enfrentadas pelo município atualmente. “Não podemos negar o grande gasto que temos com o Hospital de União. Hoje temos atrasos em mais de R$ 400 mil reais, dos repasses do Governo. Estamos indo até a SESAPI buscar uma resolução para esse problema, conseguir um mutirão de cirurgia de cataratas e reivindicar uma melhoria no nosso co-financiamento, que atualmente conta com um valor defasado”, citou.