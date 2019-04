VII Conferência de Saúde será realizada nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta sexta-feira (12) a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Democracia e Saúde: Saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS”.

Toda a população é convidada a participar do evento que acontecerá no Balão Hall, entre 07h e 19h. “É uma oportunidade para discutirmos sobre a Saúde que queremos e mostrar para a população os avanços, as melhorias e os investimentos que ainda serão feitos”, disse a secretária, Socorro Silva.

Ascom