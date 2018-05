Usuários do CAPS de União participam de rodas de diálogo em Teresina

No Brasil, o 18 de maio marca o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, data instaurada em 1987 e adotou como lema “Por uma sociedade sem manicômios” e iniciando uma nova trajetória da proposta de Reforma Psiquiátrica Brasileira. Seus objetivos são, desde então, propor não só mudanças no cenário da Atenção à Saúde Mental, mas, principalmente, questionar as relações de estigma e exclusão que social e culturalmente se estabeleceram para as pessoas que vivem e convivem com os transtornos mentais.



Partindo dessa perspectiva, o CAPS de União vem atuando e potencializando ações antimanicomiais dentro do serviço, como também em outros espaços. Com esse objetivo, os usuários do CAPS de União participaram na segunda-feira, 14, de uma roda de diálogo antimanicomial em Teresina realizada na UNIFSA, pelos profissionais do CAPS AD de Teresina.

Os usuários do CAPS de União mais uma vez se destacaram, compartilhando com os usuários de outros CAPS, profissionais e estudantes, as experiências exitosas vivenciadas no nosso CAPS.

Para a diretora do CAPS de União, Thaís de Andrade, "a participação dos usuários em atividades extramuros mostra exatamente uma inversão ao modelo manicomial em defesa de práticas psicossociais", frisou.

A participação do CAPS na roda de diálogo contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Outra prática muito valorizada no CAPS de União, é o fortalecimento do protagonismo dos usuários e familiares conforme preconiza a portaria da RAPS. "Realizamos trimestralmente Assembleia com usuários e familiares com o intuito de incluí-los na gestão institucional, para refletirmos e avaliarmos o processo de trabalho no dispositivo. É um espaço potente de participação, de escolhas e de pertencimento que nos auxilia a direcionamos as nossas ações enquanto gestores do SUS”. Recentemente foi aprovado o novo Estatuto da Associação Liberdade (Associação de Usuários, Familiares e interessados na Saúde Mental de União) que já “existe” há 08 anos e agora estamos batalhando para sua legalização. Dia 08 deste mês realizamos a eleição da nova diretoria desta Associação que, agora, terá como Presidente Luzia Silva Gomes e Vice-presidente Sara de Oliveira Castro”, finaliza.

