Usina de asfalto está sendo montada e tapa buracos começará em breve

A usina de asfalto do município já se encontra sendo instalada no local onde ficará realizando a produção do material. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a máquina está passando pelos ajustes finais antes de começar a funcionar.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, realizou visita no local na manhã desta terça-feira (30). “É um passo importante para a nossa mobilidade. Com esta máquina, vamos produzir asfalto e começar a fazer reparos em todas as ruas de União”, disse o gestor.

Após a conclusão dos ajustes finais, a máquina passará a produzir asfalto e as obras de tapa-buracos serão iniciadas. O gestor informou que o início dos trabalhos poderá iniciar na próxima semana.