Unionense é aprovada em 1º lugar para residência no HU-MA

A unionense Antonia Hildegarda Borges Oliveira foi aprovada em primeiro lugar para assumir o cargo de terapeuta ocupacional do Programa de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso no HU-MA. Ela é a primeira terapeuta ocupacional do município.

Hildegarda, como é popularmente conhecida na cidade, deixa o cargo de coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para assumir esta nova missão.

“É motivo de alegria e satisfação. É um sonho que se realiza e vou de peito aberto para dar o melhor de mim sempre”, disse.