Unidades de Saúde passam a funcionar o dia todo

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as seguintes unidades básicas de saúde: São João, David Caldas, Divinópolis, Novo Nilo I, Novo Nilo II e Buriti Alegre passarão a funcionar o dia todo, a partir do dia 18 deste mês.



“É uma mudança que vai beneficiar diretamente a população unionense. Com isso as pessoas dessas regiões serão mais bem assistidas, contando com atendimento médico de qualidade e eficiente. É uma mudança que já estávamos planejando e que agora é uma realidade”, explica a secretária de Saúde, Dra, Anne Costa.

Ascom