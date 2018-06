União terá representação em encontro nacional contra trabalho infantil

O município de União teve representação no I Encontro Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O evento foi realizado no dia 06 de junho no auditório do Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 22ª Região, em Teresina.



A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) marcou presença, através da técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Eliene Costa, que acompanhou os jovens Francisco Kenedy Nascimento e Maria Gabriella Moita. Na ocasião, eles conseguiram vagas para representar o município de União e o Estado do Piauí para o Encontro Nacional.

Na oportunidade, foi criado o Comitê Municipal de Adolescente na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (COMAPETI) de Teresina e também o Comitê Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (CEAPETI). O evento foi conduzido pelo o Dr. Antônio Oliveira Lima Procurador do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.

A secretária Martina Cavalcante destaca a importância do evento para os trabalhos da pasta. “Estamos felizes por termos dois jovens unionenses representando a nossa cidade e também o Estado neste evento que é tão importante. Lutar contra o trabalho infantil tem sido uma de nossas bandeiras de atuação e é uma problemática nacional. Contamos com o apoio da Prefeitura Municipal e estamos levando adiante projetos para reforçar essa temática”, destacou.

Ascom