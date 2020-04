União terá atendimento presencial para esclarecer sobre o auxílio emergencial

Tendo em vista as dificuldades que muitos usuários, especialmente os mais carentes, estão tendo para acessar as plataformas digitais disponibilizadas pelo Governo Federal para consulta sobre o auxílio emergencial, a Prefeitura de União disponibilizará a partir da próxima semana pontos presenciais de atendimento para tirar dúvidas. Os profissionais da Assistência Social e da Educação estarão distribuídos nos diferentes bairros da cidade, adotando todos os critérios de higienização e proteção contra o coronavírus.

“Além de já estarmos realizando uma ampla divulgação em relação a quem tem direito ao benefício e as datas de pagamento via redes sociais, rádio, telefone e carros de som, disponibilizaremos a partir da próxima semana pontos presenciais de atendimento à comunidade. Entendemos a dificuldade que muitos têm em acessar as plataformas digitais, assim como o perigo de acabarem dando informações pessoais em sites falsos. Por isso, solicitei que a equipe da Assistência Social se organizasse para estarmos ainda mais disponíveis para a população neste momento tão difícil e de bastante ansiedade por parte de todos”, explica o prefeito Paulo Henrique.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Martina Cavalcante, os horários e locais de atendimento presencial serão amplamente divulgados nos próximos dias. “Enquanto isso, temos três números para que os profissionais tirem dúvidas da população sobre o auxílio emergencial, disponíveis durante toda a semana”, explica.

Tira-dúvidas sobre o auxílio emergencial

Segunda à sexta, das 8h às 14h, exceto feriado.

Informações sobre o auxílio emergencial

Zona rural – (86) 99500-4520

Zona urbana – (86) 99566-5432

Informações sobre Bolsa Família para beneficiários bloqueados e cancelados, além de orientações sobre o auxílio emergencial

(86) 99507-2708