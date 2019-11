União se destaca mais uma vez na Educação e alcança 4.1 no IOEB

A Educação do município de União segue avançando. Desta vez, alcançando um bom índice do IOEB - Índice de Oportunidades da Educação Brasileira. União se destaca entre os municípios com pontuação de 4.1, sendo que a média nacional é de 4.7.

O IOEB é um índice único para cada território, seja município, estado ou Distrito Federal e que engloba toda a educação básica – da educação infantil ao ensino médio, de todas as redes existentes no local -, bem como todos os moradores locais em idade escolar, e não apenas os que estão efetivamente na escola.

É formado a partir da relação de um conjunto de fatores e seus respectivos pesos. Esses fatores estão divididos em dois grupos: insumos educacionais, ou seja, fatores essenciais para um bom resultado educacional e resultados educacionais, sejam eles de atendimento, de aprendizado ou de aproveitamento escolar.



O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, comemorou o avanço. “É fruto de muito esforço e empenho de toda a equipe que faz a nossa Educação. Todos os servidores envolvidos estão de parabéns e nós, como gestão, continuaremos apoiando e incentivando”, disse.

O secretário, Marcone Martins, também falou sobre o bom desempenho de União no IOEB. “Essa pontuação mostra que estamos no caminho certo! Quando a educação avança, crescem as oportunidades e é isso que queremos... Uma educação que possa gerar os melhores frutos”, destacou.