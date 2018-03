União receberá ônibus lilás e debaterá sobre os direitos das mulheres

A Prefeitura de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e em parceria com a Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres, realiza, nesta terça-feira (20), um evento de grande importância para as mulheres do município. O Ônibus Lilás (unidade móvel que traz informações sobre os direitos das mulheres e presta serviços para a comunidade) vai estar na cidade para sediar o evento que acontecerá em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.



Para a secretária, Martina Cavalcante, o evento é de grande importância e ressalta a importância do papel da mulher. “Estamos felizes com esta parceria, é um evento que vem para ressaltar a importância do papel das mulheres na sociedade. Vamos aproveitar para repassar informações sobre os direitos de cada uma delas e com isso levantar ainda a sua autoestima. Somos gratos a equipe da Coordenadoria do Estado; a Prefeitura que tem dado total apoio e a todos os profissionais envolvidos”, destacou.

PROGRAMAÇÃO

Entre as atividades desenvolvidas estão uma palestra alertando sobre a Violência Contra a Mulher; atendimento com psicólogos e assistentes sociais, além de outras atividades. O evento terá início às 09h e toda a população é convidada a participar.

Ascom