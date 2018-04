União recebe exposição que trata da cultura indígena do Maranhão

Hoje e amanhã, União sediará a Exposição Obduco, que trás ao município telas pintadas por índios da Tribo Guarajaras, que habitam em cidades do interior do vizinho estado do Maranhão. A exposição trás aos unionenses ainda muitas informações e curiosidades sobre a cultura indígena, tão importante para a nossa história.



O evento está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de União, com a organização das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Educação. De acordo com o secretário de Educação, Marcone Martins, a exposição vai trazer um grande volume de conhecimento. “É uma satisfação organizar uma exposição tão rica que vai proporcionar um conhecimento único aos estudantes e toda a população unionense. Todos são convidados a participarem”, destaca.

Idealizada por Charles Oliveira, arqueólogo, a exposição traz telas que representam momentos do ritual Festa do Moqueado, ou festa da Menina Moça. Um rito de passagem entre a puberdade e a vida adulta, é quando a tribo apresenta a garota já como moça. É a uma oportunidade das pessoas conhecerem na prática, como é a vida numa tribo, que mesmo nos tempos modernos, mantém suas tradições.

Toda a população é convidada a participar, a visitação acontece entre 08h e 18h, no Espaço Cibrazem, no bairro Beira Rio.

Ascom