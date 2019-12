União realizou com sucesso o I Festival da Cana

Durante todo o dia do último sábado (14), o município de União viveu o I Festival da Cana. Um evento realizado pela Prefeitura Municipal de União, em parceria com o Grupo Olho D’Água (COMVAP).

O evento, que foi realizado na Praça de Eventos (no centro da cidade), contou com exposições de produtos, serviços de cidadania e de saúde, que foram ofertados de forma gratuita para a população e palestras sobre empreendedorismo e sobre o processo da produção da cana de açúcar e sua importância para a região.

Quem passou por lá também conferiu apresentações com bandas locais, bandas regionais e o desfile e escolha da Garota da Cana, que teve como vencedora a jovem Geovanna Evelyn. O evento também foi transmitido durante todo o dia pela rádio Vanguarda Educativa FM.

Para o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, o festival veio para somar e fomentar o turismo e a economia da cidade. “Há muitos anos a COMVAP está instalada em nossa cidade e faz de União um dos primeiros municípios no ranking da gestação de empregos. Fizermos esta parceria para aproximar todo esse processo da comunidade, para levar conhecimento para as pessoas e também para fomentar ainda mais o nosso turismo, a nossa cultura e a economia. É a primeira de outras edições que vamos realizar”, disse o gestor.



Milhares de pessoas passaram pelo local para prestigiar o evento, que também recebeu a presença de autoridades do município e do Estado, como é o caso do ex-deputado estadual Paulo Martins, que fez visita ao local.

Para fechar o evento com muita alegria, as bandas Farra D’Solteiros e a Japa fizeram a festa.