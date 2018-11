União realiza VIII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Foi realizada nos dias 08 e 09 de novembro, a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que teve como tema: “Proteção Integral: diversidade e enfrentamento às violências”. O evento ocorreu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União, com a presença de várias autoridades e representantes de grupos sociais e comunitários do município.

O Conselho do Direito da Criança e do Adolescente – CMDCA é um órgão responsável pelas políticas públicas de defesa de direitos e promoção do bem estar social da criança e do adolescente no município de União, é um órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento da criança do adolescente, criado pela Lei Federal nº 8069/90 ECA e Lei Municipal nº 243/2001 em 28 de junho de 2001.

A secretária municipal de Ação Social e Cidadania, Martina Costa, falou da importância do evento. “O objetivo da conferência é promover um espaço de discussão no qual foram debatidas várias temáticas para que possamos melhorar as condições das crianças e dos adolescentes, através de cinco eixos, na qual a principal temática é a proteção integral; a diversidade e também ao enfreamento a violência infantil. A melhor forma de combater é prevenir, é o melhor remédio e é mais eficiente e menos onerosa”, pontuou.



A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes, Maria do Socorro, destacou sobre o trabalho que vem sendo realizado. “Estamos trabalhando nessa conferência onde tivemos várias reuniões debatendo e discutindo a importância das nossas crianças e adolescentes participarem para expor suas opiniões e o que eles querem. É uma oportunidade que eles tem de colocar os seus anseios, os seus sonhos, e também a comunidade unionense conhecer melhor as políticas públicas. Sabemos que a conferência é uma ato democrático, onde a sociedade participa, opina e debate”, destaca.

O Prefeito, Dr. Paulo Henrique, foi representado pelo secretário de educação, Marcone Martins, que relatou que a gestão tem interesse de desenvolver trabalhos de políticas públicas, que a gestão irar conferir e monitorar essas atividades com o intuito de garantir o direito da criança e do adolescente. “Nós enquanto gestão, não podemos trabalhar de forma isolada assim como as outras secretarias. Iremos realizar um trabalho unido, para proporcionar aquilo que de fato é direto da criança e do adolescente”, pontua.

